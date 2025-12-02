  1. Моя Слобода
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении губернатора.

сегодня, в 19:32 −1
Событие
опасность атаки БПЛА
Место
Тульская область
Владимир Путин наградил туляков медалями
Владимир Путин наградил туляков медалями
Туляк Александр Абашкин примет участие в экстремальном телепроекте «Победители»
Туляк Александр Абашкин примет участие в экстремальном телепроекте «Победители»
