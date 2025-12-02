В Тульской области более 3,5 тысячи семей оформили ежемесячную выплату из маткапитала

Фото Алексея Пирязева.
В Тульской области более 3,5 тысячи семей с детьми младше трех лет оформили ежемесячную выплату из материнского капитала в 2025 года, сообщили в региональном Соцфонде.
Напомним, получить данную меру поддержки могут семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов (35 466 рублей) на человека в месяц. При этом трудовая занятость родителей и имущество не учитываются.
Размер выплаты в 2025 году в Тульской области составляет 17 201 рубль.
Получать выплату можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится трёх лет. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.
Выплата назначается на год. Для ее продления семье нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе отделения фонда или МФЦ.