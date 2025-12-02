  1. Моя Слобода
В тульских школах вместо звонков будут включать произведения Вивальди и Чайковского

В минобре уточнили, что это поможет задать новогоднее настроение детям.

В тульских школах вместо звонков будут включать произведения Вивальди и Чайковского
Фото Алексея Пирязева.

В декабре в школах привычные школьные звонки сменят отрывки из произведений Антонио Вивальди, Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского. Об этом рассказали в министерстве образования Тульской области.

Легко узнаваемые детьми и взрослыми мелодии помогут задать новогоднее настроение и познакомят учащихся с культурным наследием России. В декабрьской подборке — «Зима» (Антонио Вивальди), «Пляска скоморохов» (Николай Римский-Корсаков), а также «Вальс» из оперы «Евгений Онегин», «Вальс цветов» и «Святки (декабрь)» (Петр Чайковский).

Организатором Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» выступает Министерство просвещения РФ.

Фотограф
сегодня, в 15:43
Тульская область подписала три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью
Тульская область подписала три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью
Андрей Дубровский передал волонтерской группе «Самоварочка» промышленный автоклав
Андрей Дубровский передал волонтерской группе «Самоварочка» промышленный автоклав
