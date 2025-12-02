В МФЦ Тулы и Новомосковска пройдут консультации для потребителей

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проводят бесплатные консультации по вопросам потребительских прав в многофункциональных центрах региона.

Все желающие получат подробные разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в сфере розничной торговли и различных услуг. При необходимости будет оказана помощь в составлении досудебной претензии или искового заявления.

Консультации пройдут в среду, 3 декабря, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: