В администрации Тулы продумывают планы работ по преображению города в 2026 году

В списке — благоустройство сквера на пересечении ул. Ф Смирнова и Красноармейского проспекта.

В администрации Тулы продумывают планы работ по преображению города в 2026 году
Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подвел итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря ему в городе отремонтировали 11 км дорог, более 30 дворов и одно общественное пространство.

В сквере имени Л. Н. Толстого проведен комплексный капремонт — от реконструкции фонтана до установки игрового оборудования. Также отреставрирован памятник великому писателю. 

Выполнен комплексный ремонт дорог на пяти улицах: Болдина, Макаренко, Пузакова, Тихмянова, Кирова.

В 2026 году по нацпроекту планируется благоустроить сквер на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова, 28 дворов, отремонтировать Красноармейский проспект.

«Сейчас формируем планы работ на следующий год», — написал Илья Беспалов. 

Как мы рассказывали ранее, в сквере на пересечении ул. Ф Смирнова и Красноармейского проспекта уложат тротуарную плитку, установят лавочки, урны, детский игровой комплекс в виде локомотива, подвесные кресла, качели с навесом, проведут озеленение, ремонт памятника.

Фотограф
сегодня, в 16:41
