Тяжелобольных пациентов будут направлять из Тулы в Центр медицинской радиологии и онкологии в Ульяновскую область

Их будут перевозить за счет бюджета Тульской области.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 декабря в Ульяновске губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. На ней обсудили планы дальнейшего сотрудничества между регионами.

Так, в развитие соглашения с ФМБА, которое Дмитрий Миляев подписал в апреле этого года с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, его заместитель Наталья Архипова посетила Центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде.

Особое внимание уделили Протонному центру, где была осмотрена комната компьютерной топометрии для предлучевой подготовки пациентов и лечебная комната, оснащённая первой в России системой оптического мониторинга положения пациента.

«Для нашего региона онкологические заболевания являются актуальным вопросом, поэтому договорились с коллегами о направлении пациентов с тяжелыми формами заболевания в Центр. Доставка пациентов будет осуществляться за счет бюджета Тульской области», — подчеркнул Дмитрий Миляев.