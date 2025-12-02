Туман задержится в Тульской области еще на несколько часов

В дневные часы 2 декабря местами на территории Тульской области сохранится туман с видимостью 200-700 метров, по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
ГУ МЧС России по Тульской области рекомендует:
- будьте осторожными и внимательными;
- управляя автомобилем в сложных погодных условиях, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
- избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
- при наличии противотуманных фар включите их.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.