Туман задержится в Тульской области еще на несколько часов

Водителям советуют прекратить движение при слишком густом тумане.

Туман задержится в Тульской области еще на несколько часов
Фото Алексея Пирязева.

В дневные часы 2 декабря местами на территории Тульской области сохранится туман с видимостью 200-700 метров, по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

ГУ МЧС России по Тульской области рекомендует:

  • будьте осторожными и внимательными;
  • управляя автомобилем в сложных погодных условиях, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
  • избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • при наличии противотуманных фар включите их.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.

Фотограф
сегодня, в 10:21 0
Место
Тульская область
Прочее
туман метеопредупреждение
Тульские таможенники за ноябрь оформили 174 транспортных средства
Тульские таможенники за ноябрь оформили 174 транспортных средства
