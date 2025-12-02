Туман задержится в Тульской области еще на несколько часов

Водителям советуют прекратить движение при слишком густом тумане.

Фото Алексея Пирязева.

В дневные часы 2 декабря местами на территории Тульской области сохранится туман с видимостью 200-700 метров, по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС России по Тульской области рекомендует:

будьте осторожными и внимательными;

управляя автомобилем в сложных погодных условиях, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

при наличии противотуманных фар включите их.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.