Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

4 декабря в Туле пройдет ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 150 свободных рабочих мест. В мероприятии примут участие:

АО «Газпром Газораспределение Тула»,

ООО ЧОО «Барс»,

АО «Тулагорводоканал»,

Управление социальной защиты населения Тульской области,

Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области,

Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»,

Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы,

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области,

Филиал ОАО «РЖД».

Сотрудники Кадрового центра «Работа России» будут консультировать всех граждан по вопросам составления резюме, прохождения собеседований, получения дополнительного профессионального образования или профессиональной переподготовки.

Работодатели ищут слесарей-ремонтников, бухгалтеров, водителей автомобиля, дознавателей, пожарных, судебных приставов, инженеров, экономистов и других.

Ярмарка вакансий состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения: 14.00 — 15.30.