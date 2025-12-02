  1. Моя Слобода
Туляков приглашают на ярмарку вакансий

Работодатели ищут слесарей-ремонтников, бухгалтеров, водителей, дознавателей, пожарных, экономистов и др.

Туляков приглашают на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

4 декабря в Туле пройдет ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 150 свободных рабочих мест. В мероприятии примут участие:

  • АО «Газпром Газораспределение Тула»,
  • ООО ЧОО «Барс»,
  • АО «Тулагорводоканал»,
  • Управление социальной защиты населения Тульской области,
  • Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области,
  • Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»,
  • Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы,
  • Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области,
  • Филиал ОАО «РЖД».

Сотрудники Кадрового центра «Работа России» будут консультировать всех граждан по вопросам составления резюме, прохождения собеседований, получения дополнительного профессионального образования или профессиональной переподготовки.

Работодатели ищут слесарей-ремонтников, бухгалтеров, водителей автомобиля, дознавателей, пожарных, судебных приставов, инженеров, экономистов и других.

Ярмарка вакансий состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения: 14.00 — 15.30.

