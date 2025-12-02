Туляков приглашают на ярмарку вакансий

4 декабря в Туле пройдет ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 150 свободных рабочих мест. В мероприятии примут участие:
- АО «Газпром Газораспределение Тула»,
- ООО ЧОО «Барс»,
- АО «Тулагорводоканал»,
- Управление социальной защиты населения Тульской области,
- Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области,
- Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»,
- Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы,
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области,
- Филиал ОАО «РЖД».
Сотрудники Кадрового центра «Работа России» будут консультировать всех граждан по вопросам составления резюме, прохождения собеседований, получения дополнительного профессионального образования или профессиональной переподготовки.
Работодатели ищут слесарей-ремонтников, бухгалтеров, водителей автомобиля, дознавателей, пожарных, судебных приставов, инженеров, экономистов и других.
Ярмарка вакансий состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения: 14.00 — 15.30.