Туляки выступили против предстоящего концерта Ларисы Долиной

Певица, оказавшаяся в центре громкого скандала после продажи недвижимости, планирует спеть для жителей Тулы 4 января.

В первое воскресенье 2026 года в Туле выступит Лариса Долина — концерт состоится в ДК «Туламашзавод». Билеты на концерт стоят от 3500 до 7500 рублей. 12+

«После грандиозного аншлага в Кремле, Народная артистка РФ Лариса Долина не смогла отказать своим преданным поклонникам и согласилась исполнить свою юбилейную программу на бис!» — говорится в описании предстоящего концерта в Туле. Видимо, слова «исполнение на бис» туляков и напрягли. Туляков новость о предстоящем концерте, мягко говоря, не обрадовала — в комментариях к посту о событии на певицу обрушился шквал критики. За пару часов только в нашем телеграм-канале более полутора сотен комментариев:

Александр 🤠

А в конце она у всех квартиры заберет?

Квартиру пусть вернет, потом приезжает

#отменитеДолину

Andrei Logachev

Зловещая Долина…

Алексин Онлайн

За концерт заплатите, потом скажите что мошенники вас заставили купить билет

Евгения

Потом концерт отменит, а деньги не вернут… Знаем-знаем её теперь

Павел Федотов

Можете пояснить за что ее так хейтят в последнее время?

Nadezhda

Она продала квартиру, а потом обнулила сделку. Осталась и с квартирой и с деньгами

Экзоагент

Под влиянием мошенников выступает? Никто не проверял? А то мало ли💁

Евгения

Галя, у нас отмена😂

Вячеслав

Все тут возмущаются. Больше чем уверен что машзавод будет забит и очередь к ней.

Yurii

Вход на концерт строго по документам, подтверждающим право собственности.

Николай

Если я вдруг схожу на концерт, а потом скажу что «был под влиянием», мне вернут деньги за билет? P. S. это не призыв к действию, и не провокация. И вообще друг спрашивает.

Ирина

Бабки теперь пусть на нее ходят, которые из-за нее разбогатели!

totktodaleko

Легко исправить с помощью судааааа

Некоторые пользователи закономерно предложили певице вернуть покупателям честно купленную ими квартиру, а потом уже со спокойной душой гастролировать. В чатах туляки даже ввели хэштег с призывом «Отменить Долину».

Ранее федеральные телеграм-каналы писали о том, что концерты певицы отменяют, однако пресс-служба певицы опровергала эти сообщения. В частности, концертный директор певицы заявлял SHOT, что артистке устроили «оголтелую травлю», не разобравшись в вопросе.

Напомним, сейчас Лариса Долина переживает волну популярности, но творчество здесь ни при чём. Артистка оказалась в центре скандала, связанного с мошеннической схемой, которую уже окрестили «эффектом Долиной»: она продала квартиру в столице за 112 млн рублей, а затем заявила, что совершила сделку по указанию мошенников и потребовала вернуть жилплощадь. Суды встали на сторону артистки: покупатели остались без жилья и без денег.

Схема стала стремительно набирать обороты, число пострадавших от «внезапно прозревших» продавцов исчисляется сотнями. Жертвами аферы стала молодая семья из Тулы и туляк Даниил Волчков.