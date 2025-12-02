  1. Моя Слобода
Туляк Александр Абашкин примет участие в экстремальном телепроекте «Победители»

Увидеть выпуск с участием нашего земляка можно будет уже в эту субботу, 6 декабря, на канале РЕН ТВ.

Фото: пресс-служба канала РЕН ТВ

Военнослужащий из пос. Брусянский Тульской области Александр Абашкин стал участником нового экстремального проекта канала РЕН ТВ «Победители», главный приз которого – квартира в Москве.

Участники проекта – обычные люди: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники, врачи. В их жизни каждый день есть место подвигу но они сих пор остаются в тени.

Проект «Победители» уже окрестили самым опасным в истории отечественного телевидения: разработанная для спецподразделений полоса препятствий, спортивные и тактическо-боевые задания на скорость, силу и смекалку и стрельба, как обязательная дисциплина соревнования.

У Александра есть все шансы на победу: он трехкратный чемпион Европы и России по русскому рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион России по рукопашному бою, победитель и призер соревнований по боксу, кикбоксингу, самбо, дзюдо, джиу-джитсу и армрестлингу. А также мастер спорта по рукопашному бою, боец MMA и лиги К-1.

Поболеть за Александра Абашкина можно будет в субботу, 6 декабря. Выпуск с его участием покажут в эфире РЕН ТВ в 23.15.

сегодня, в 19:12 0
