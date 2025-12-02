Тула закупит у Ульяновской области шесть низкопольных автобусов до конца года

А до 1 марта 2026 года еще 30 единиц.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ранее Myslo сообщал, что тульская делегация посетила ряд предприятий и социально важных объектов в Ульяновской области. В частности, «Симаз», Автодом, Ульяновский патронный завод, Портовую особую экономическую зону, спортивные, социальные и медицинские объекты.

Два тульских перевозчика — «Тулгорэлектротранс» и «ИРБИС» — провели успешные переговоры с компанией «Симаз» по вопросу покупки низкопольных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Достигнута договоренность о покупке шести автобусов до конца этого года и еще 30 единиц — до 1 марта 2026 года.



