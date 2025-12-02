  1. Моя Слобода
Тульские таможенники за ноябрь оформили 174 транспортных средства

Все из-за повышения утильсбора с 1 декабря.

Тульские таможенники за ноябрь оформили 174 транспортных средства
Фото Алексея Пирязева.

Тульская таможня в ноябре оформила 174 транспортных средства для личного пользования. Это в 4,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Для оперативного оформления на таможенных постах была организована работа должностных лиц в выходные 29 и 30 ноября. За эти дни физические лица уплатили утилизационный сбор на 55 транспортных средств.

Основная причина роста числа ввезенных автомобилей — вступление в силу с 1 декабря постановления Правительства РФ, которое касается исчисления и уплаты утилизационного сбора. 

сегодня, в 10:00
