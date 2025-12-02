  1. Моя Слобода
Тульская область подписала три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью

Также будет проработан план совместных мероприятий в социальной сфере, сфере культуры, туризма, спорта, молодежной политики и других направлениях.

Тульская область подписала три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 декабря в рамках рабочего визита делегации Тульской области в Ульяновскую был заключен ряд соглашений между регионами. Документы подписаны в присутствии губернаторов Дмитрия Миляева и Алексея Русских.

Было подписано соглашение между Корпоративным университетом Ульяновской области и Центром информационных технологий Тульской области. Оно направлено на развитие кадрового потенциала, разработку совместных образовательных программ и их реализацию, совместное проведение семинаров, конференций, форумов, стратегических сессий и других учебных и научных мероприятий. 

Также заключено соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий. Оно закладывает основу для обмена передовыми практиками поддержки творческих предпринимателей и формирования профильной инфраструктуры поддержки. Основная цель — повысить креативный потенциал регионов. 

Кроме того, было подписано соглашение в сфере инвестиционной деятельности. Документ направлен на укрепление межрегионального взаимодействия, развитие промышленной кооперации и создание благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов. Соглашение предусматривает формирование устойчивых производственных, технологических и торгово-экономических связей между предприятиями двух регионов, в том числе резидентами ОЭЗ ППТ «Узловая» и портовой ОЭЗ «Ульяновск». 

«Сегодня мы подписали три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью. Одно из них направлено на развитие кадрового потенциала. В кадрах нуждаются все отрасли народного хозяйства, в том числе система государственного и муниципального управления. Также было подписано соглашение в области креативных индустрий. По развитию этой сферы стоят серьезные цели, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. Убежден, что сотрудничество между нашими регионами в этом направлении будет помогать решать эти задачи. Кроме того, заключено соглашение в части инвестиционной деятельности. Уверен, что в этой сфере мы можем обменяться опытом, а в перспективе разработать совместные инвестпроекты», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

По итогам рабочего визита и подписанных соглашений будет проработан план совместных мероприятий в социальной сфере, сфере культуры, туризма, спорта, молодежной политики и других направлениях.

сегодня, в 16:00 +1
