Родственникам туляка-красноармейца спустя 80 лет вернули его медаль

Передача награды состоялась в парке «Патриот», где прошел круглый стол регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Родственникам туляка-красноармейца спустя 80 лет вернули его медаль

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы, связанные с работой поискового движения в регионе. Была передана важная находка – медаль «За Отвагу». В 1945 году награду получил уроженец Дедиловского района (сейчас это территория Киреевского района) Анисим Глебович Путыкин.

Медаль красноармейца Путыкина нашли и передали в тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества члены поискового движения «Рубеж» Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. Имя воина установили через Центральный архив Министерства Обороны РФ.

5294045121223527497.jpg

Выяснилось, что Анисим Путыкин был призван на службу в ряды Красной Армии в июне 1941 года. Прошел всю войну. Он участвовал в боях за освобождение Польши и Чехии. Героически проявил себя в столкновениях в Польской Силезии – за это и был награжден Медалью «За Отвагу».

Для семьи Путыкиных эта находка стала важным напоминаем о героическом прадеде, с честью защищавшим Родину.

«Сначала мы даже не поверили, что нашли медаль нашего прадедушки. К сожалению, у нас не сохранилось никаких фотографий. Но наша семья чувствует гордость за своего предка, за его мужество и героизм», - сказала правнучка Анисима Путыкина Екатерина Манеркина.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:00 +1
Событие
увековечение памяти Великая Отечественная война поисковики тульское отделение РВИО
Место
Тула парк Патриот
