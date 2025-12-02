Погода в Туле 3 декабря: до +3 градусов, гололед и туман

Фото Алексея Пирязева.

В среду в регионе будет облачно. Преимущественно без осадков, местами туман, слабый гололед и гололедица.

Ветер юго-западный, до семи метров в секунду. Температура ночью и днем – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.