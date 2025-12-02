По каким адресам в Туле в декабре отключат газ

АО «Тулагоргаз» обнародовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

В горгазе отмечают:

«Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru)».

В декабре работы будут проводиться по следующим адресам.

2 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Баженова, 3.

— ул. Дементьева, 10.

— ул. Кутузова, 31-а.

— ул. Штыковая, 47.

с 11.00 до 14.00

— ул. Комарова, 49-а.

с 14.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 96.

3 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Баженова, 3.

— ул. Дементьева, 10.

— ул. Кутузова, 31-а.

— ул. Штыковая, 47.

с 10.00 до 18.00

— ул. Дм. Ульянова, 18.

с 11.00 до 14.00

— ул. Комарова, 49-а.

с 11.00 до 17.00

— ул. Галкина, 39.

с 14.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 96.

4 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Баженова, 3.

— ул. Дементьева, 10.

— ул. Кутузова, 31-а.

с 11.00 до 14.00

— ул. Комарова, 49-а.

с 11.00 до 17.00

— ул. Галкина, 39.

с 14.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 96.

5 декабря



с 14.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 96.

8 декабря



с 10.00 до 14.00

— ул. Гоголевская, 76.

с 10.00 до 17.00

— ул. Оружейная, 26.

— ул. Октябрьская, 22.

с 11.00 до 17.00

— ул. Галкина, 39.

с 14.00 до 17.00

— ул. Металлургов, 96.

10 декабря



с 10.00 до 16.00

— ул. Железнодорожная, 28-а.



с 11.00 до 14.00

— ул. Мусоргского, 49.



с 11.00 до 17.00

— ул. Галкина, 39.

11 декабря

с 11.00 до 14.00

— ул. Мусоргского, 49.



с 11.00 до 17.00

— ул. Галкина, 39.

12 декабря



с 11.00 до 14.00

— ул. Мусоргского, 49.

15 декабря



с 10.00 до 17.00

— Загородный пр., 7-а.

— проезд Марата, 2.

16 декабря



с 10.00 до 15.00

— Красноармейский пр., 13.



с 10.00 до 17.00

— Загородный пр., 7-а.

— проезд Марата, 2.

17 декабря



с 10.00 до 13.00

— ул. Станиславского, 12.



с 10.00 до 17.00

— Загородный проезд, 7-а.

— ул. Марата, 194.



с 11.00 до 15.00

— ул. Первомайская, 3.



с 11.00 до 16.00

— ул. Перекопская, 10.



с 14.00 до 17.00

— ул. Токарева, 86-б.

18 декабря



с 10.00 до 16.00

— ул. Смидович, 12-а.



с 10.00 до 17.00

— Загородный проезд, 7-а.

— ул. Марата, 194.

19 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Дм. Ульянова, 4.

— ул. Дм. Ульянова, 6.

22 декабря



с 10.00 до 13.00

— пер. Шевченко, 8-а.



с 10.00 до 17.00

— ул. Марата, 194.

— ул. Марата, 190.

— ул. Пузакова, 74.

23 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Марата, 194.

— ул. Марата, 190.

— ул. Пузакова, 74.

24 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Марата, 194.

— ул. Пузакова, 74.

25 декабря



с 10.00 до 17.00

— ул. Демонстрации, 136.

— ул. Марата, 194.

— ул. Пузакова, 74.

29 декабря



с 11.00 до 16.00

— ул. Л. Толстого, 114-б.

