По каким адресам в Туле в декабре отключат газ

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
В горгазе отмечают:
«Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru)».
В декабре работы будут проводиться по следующим адресам.
2 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Баженова, 3.
— ул. Дементьева, 10.
— ул. Кутузова, 31-а.
— ул. Штыковая, 47.
с 11.00 до 14.00
— ул. Комарова, 49-а.
с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.
3 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Баженова, 3.
— ул. Дементьева, 10.
— ул. Кутузова, 31-а.
— ул. Штыковая, 47.
с 10.00 до 18.00
— ул. Дм. Ульянова, 18.
с 11.00 до 14.00
— ул. Комарова, 49-а.
с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.
с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.
4 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Баженова, 3.
— ул. Дементьева, 10.
— ул. Кутузова, 31-а.
с 11.00 до 14.00
— ул. Комарова, 49-а.
с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.
с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.
5 декабря
с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.
8 декабря
с 10.00 до 14.00
— ул. Гоголевская, 76.
с 10.00 до 17.00
— ул. Оружейная, 26.
— ул. Октябрьская, 22.
с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.
с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.
10 декабря
с 10.00 до 16.00
— ул. Железнодорожная, 28-а.
с 11.00 до 14.00
— ул. Мусоргского, 49.
с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.
11 декабря
с 11.00 до 14.00
— ул. Мусоргского, 49.
с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.
12 декабря
с 11.00 до 14.00
— ул. Мусоргского, 49.
15 декабря
с 10.00 до 17.00
— Загородный пр., 7-а.
— проезд Марата, 2.
16 декабря
с 10.00 до 15.00
— Красноармейский пр., 13.
с 10.00 до 17.00
— Загородный пр., 7-а.
— проезд Марата, 2.
17 декабря
с 10.00 до 13.00
— ул. Станиславского, 12.
с 10.00 до 17.00
— Загородный проезд, 7-а.
— ул. Марата, 194.
с 11.00 до 15.00
— ул. Первомайская, 3.
с 11.00 до 16.00
— ул. Перекопская, 10.
с 14.00 до 17.00
— ул. Токарева, 86-б.
18 декабря
с 10.00 до 16.00
— ул. Смидович, 12-а.
с 10.00 до 17.00
— Загородный проезд, 7-а.
— ул. Марата, 194.
19 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Дм. Ульянова, 4.
— ул. Дм. Ульянова, 6.
22 декабря
с 10.00 до 13.00
— пер. Шевченко, 8-а.
с 10.00 до 17.00
— ул. Марата, 194.
— ул. Марата, 190.
— ул. Пузакова, 74.
23 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Марата, 194.
— ул. Марата, 190.
— ул. Пузакова, 74.
24 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Марата, 194.
— ул. Пузакова, 74.
25 декабря
с 10.00 до 17.00
— ул. Демонстрации, 136.
— ул. Марата, 194.
— ул. Пузакова, 74.
29 декабря
с 11.00 до 16.00
— ул. Л. Толстого, 114-б.