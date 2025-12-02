  1. Моя Слобода
По каким адресам в Туле в декабре отключат газ

АО «Тулагоргаз» обнародовал график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

По каким адресам в Туле в декабре отключат газ
Фото из архива Myslo.

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техобслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

В горгазе отмечают:

«Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru)».

В декабре работы будут проводиться по следующим адресам.

2 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Баженова, 3.
— ул. Дементьева, 10.
— ул. Кутузова, 31-а.
— ул. Штыковая, 47.

с 11.00 до 14.00
— ул. Комарова, 49-а.

с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.

3 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Баженова, 3.
— ул. Дементьева, 10.
— ул. Кутузова, 31-а.
— ул. Штыковая, 47.

с 10.00 до 18.00
— ул. Дм. Ульянова, 18.

с 11.00 до 14.00
— ул. Комарова, 49-а.

с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.

с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.

4 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Баженова, 3.
— ул. Дементьева, 10.
— ул. Кутузова, 31-а.

с 11.00 до 14.00
— ул. Комарова, 49-а.

с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.

с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.

5 декабря
 

с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.

8 декабря
 

с 10.00 до 14.00
— ул. Гоголевская, 76.

с 10.00 до 17.00
— ул. Оружейная, 26.
— ул. Октябрьская, 22.

с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.

с 14.00 до 17.00
— ул. Металлургов, 96.

10 декабря 
 

с 10.00 до 16.00
— ул. Железнодорожная, 28-а.
 

с 11.00 до 14.00
— ул. Мусоргского, 49.
 

с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.

11 декабря

с 11.00 до 14.00
— ул. Мусоргского, 49.
 

с 11.00 до 17.00
— ул. Галкина, 39.

12 декабря
 

с 11.00 до 14.00
— ул. Мусоргского, 49.

15 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— Загородный пр., 7-а.
— проезд Марата, 2.

16 декабря
 

с 10.00 до 15.00
— Красноармейский пр., 13. 
 

с 10.00 до 17.00
— Загородный пр., 7-а.
— проезд Марата, 2.

17 декабря
 

с 10.00 до 13.00
— ул. Станиславского, 12.
 

с 10.00 до 17.00
— Загородный проезд, 7-а.
— ул. Марата, 194.
 

с 11.00 до 15.00
— ул. Первомайская, 3.
 

с 11.00 до 16.00
— ул. Перекопская, 10.
 

с 14.00 до 17.00
— ул. Токарева, 86-б.

18 декабря
 

с 10.00 до 16.00
— ул. Смидович, 12-а.
 

с 10.00 до 17.00
— Загородный проезд, 7-а.
— ул. Марата, 194.

19 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Дм. Ульянова, 4.
— ул. Дм. Ульянова, 6.

22 декабря
 

с 10.00 до 13.00
— пер. Шевченко, 8-а.
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Марата, 194.
— ул. Марата, 190.
— ул. Пузакова, 74.

23 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Марата, 194.
— ул. Марата, 190.
— ул. Пузакова, 74.

24 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Марата, 194.
— ул. Пузакова, 74.

25 декабря
 

с 10.00 до 17.00
— ул. Демонстрации, 136.
— ул. Марата, 194.
— ул. Пузакова, 74.

29 декабря
 

с 11.00 до 16.00
— ул. Л. Толстого, 114-б.
 

сегодня, в 09:30 0
