Опубликован график выплат пособий семьям с детьми и пенсий в декабре

Фото Алексея Пирязева.

«Детские» пособия за ноябрь будут перечислены в привычный день — 3 декабря. В этот день родителям поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,

пособие на первого ребенка до 3 лет,

пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет неработающим родителям,

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за ноябрь будут направлены 5 декабря. А работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 (полутора) лет за прошлый месяц 8 декабря.

Напомним, семьям, которым пособие было установлено впервые, Отделение СФР по Тульской области перечисляет выплату в течение 5 рабочих дней после ее назначения независимо от установленного графика выплат.

Пенсии за декабрь в Тульской области будут перечислены региональным Отделением СФР на банковские счета пенсионеров:

5 декабря — досрочно за 7-е число,

12 декабря ,

19 декабря — досрочно за 21-е число.

Важно! Выплаты могут поступать в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Гражданам, которые получают пенсии и пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком Почты России с 5 по 22 декабря. Точную дату выплаты можно узнать в своем почтовом отделении.