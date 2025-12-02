  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Опубликован график выплат пособий семьям с детьми и пенсий в декабре - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Опубликован график выплат пособий семьям с детьми и пенсий в декабре

Даты назвали в Отделении Социального фонда России по Тульской области.

Опубликован график выплат пособий семьям с детьми и пенсий в декабре
Фото Алексея Пирязева.

«Детские» пособия за ноябрь будут перечислены в привычный день — 3 декабря. В этот день родителям поступят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,
  • пособие на первого ребенка до 3 лет,
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет неработающим родителям,
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за ноябрь будут направлены 5 декабря. А работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 (полутора) лет за прошлый месяц 8 декабря.

Напомним, семьям, которым пособие было установлено впервые, Отделение СФР по Тульской области перечисляет выплату в течение 5 рабочих дней после ее назначения независимо от установленного графика выплат.

Пенсии за декабрь в Тульской области будут перечислены региональным Отделением СФР на банковские счета пенсионеров:

  • 5 декабря — досрочно за 7-е число,
  • 12 декабря,
  • 19 декабря — досрочно за 21-е число.

Важно! Выплаты могут поступать в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Гражданам, которые получают пенсии и пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком Почты России с 5 по 22 декабря. Точную дату выплаты можно узнать в своем почтовом отделении.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
сегодня, в 10:42 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
выплаты график Соцфонд
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
сегодня, в 07:00, 148 1167 3
За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей
Дежурная часть
За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей
вчера, в 22:25, 41 813 2
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
Жизнь Тулы и области
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
вчера, в 21:21, 75 2501 -21
Тест: узнаешь российские сериалы нулевых по одной заставке?
Тесты
Тест: узнаешь российские сериалы нулевых по одной заставке?
сегодня, в 09:00, 23 2280 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области заработают ГОСТы на бассейны
В Тульской области заработают ГОСТы на бассейны
Туман задержится в Тульской области еще на несколько часов
Туман задержится в Тульской области еще на несколько часов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.