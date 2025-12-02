  1. Моя Слобода
Где в Туле отключат свет 3 декабря

Энергетики предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
  • ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 39-а,
  • ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-59 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а,
  • ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 41-57 (нечётн.), 36-а, 38-а, 53-а,
  • ул. Металлистов, 12б, 14, 16, 16в, 18, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д,
  • Мясново: 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 41-а,
  • ул. Воздухофлотская, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 9, 29-а, 29-б, 31,
  • 2-й пр-д, 25, 32,
  • ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 7-13 (нечётн.), 7-б, 9-а, 16-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж,
  • 3-й пр-д, 33-43 (нечётн.), 42-48 (чётн.), 38,
  • ул. Рогова, 25,
  • пос. Михалково: ул. Тверская, 35, 43, 53-а, 57-а, 57-б, 60, 67, 67-а, 69,
  • ул. Воронежская, 2, 3, 4, 5, 10, 10-а, 11, 12,
  • ул. Косогорская, 6-12, 20-46 (чётн.), 31-49, 53-69 (нечётн.),
  • ул. Саратовская, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
  • ул. Михалковская, 40,
  • пос. Бытовки: 1-7 Бытовские проезды.

где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Тула
В Туле рецидивист украл у 21-летней девушки ноутбук
В Туле рецидивист украл у 21-летней девушки ноутбук
