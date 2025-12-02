  1. Моя Слобода
Деревья сухие и сильно ослаблены: тульские лесопатологи провели обследование на территории курорта «Краинка»

Все эти признаки являются симптомами довольно широкого ряда болезней.

Фото Центра защиты леса Тульской области.

Тульские лесопатологи провели обследование на территории курорта «Краинка», в Липовом парке. Об этом сообщает Центр защиты леса региона. 

Специалисты обследовали 103 дерева. Это липа мелколистная, береза бородавчатая, ива ломкая, ель обыкновенная, тополь черный, осина, клен Гиннала.

Итоги неутешительные: деревья сильно ослаблены и имеют различную степень усыхания. У них имеются большое количество усохших ветвей, суховершинность, язвы, морозобоины и механические повреждения. Большая часть деревьев имеет наклон ствола.

Основные причины ослабления деревьев — это тиростромоз, корневые и стволовые гнили.

Мягколиственные породы, в основном, повреждены стволовыми гнилями, причиной возникновения которых являются дереворазрушающие грибы (ксилотрофы), реже — бактерии. 

Липовые древостои более устойчивы к стволовым и корневым гнилям, однако в условиях антропогенного воздействия подвержены инфекционным заболеваниям, в том числе тиростромозу. Это подтверждено при обследовании.

«Крона пораженных лип имеет неопрятный, растрепанный вид из-за появления „водяных побегов“, временно компенсирующих недостаток листовой массы», — уточнили лесопатологи.

Ослабление и усыхание ели искусственного происхождения связано с недостаточным уходом. Растения страдают от межвидовой конкуренции.

При сильных ветрах, снегопадах и иных неблагоприятных климатических условиях такие деревья представляют угрозу жизни и здоровью отдыхающих и персонала санатория.

Специалисты рекомендовали провести удаление (уборку, обрезку, рубку) сухих, обломанных, зависших ветвей и усохших (погибших) деревьев, а также деревьев, имеющих сильный наклон ствола.

сегодня, в 16:13 0
В администрации Тулы продумывают планы работ по преображению города в 2026 году
В администрации Тулы продумывают планы работ по преображению города в 2026 году
Тульская область подписала три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью
Тульская область подписала три соглашения о сотрудничестве с Ульяновской областью
