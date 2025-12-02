Андрей Дубровский передал волонтерской группе «Самоварочка» промышленный автоклав

Оборудование позволяет готовить и стерилизовать продукты в больших объемах за короткое время.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский провел прием граждан.

В ходе приема в адрес спикера регионального парламента и его первого заместителя Марины Левиной поступила благодарность от волонтерской организации «Киреевская Самоварочка» за помощь в приобретении профессионального автоклава и порционных реторт-пакетов.

— Продукция из автоклава лучше всего сохраняет питательные вещества и вкусовые качества. Такие порции готовой еды нет необходимости заваривать кипятком, в отличие от сухпайков. Это удобно для бойцов на передовой, когда поблизости нет воды, и решает огромное количество вопросов с организацией питания в сложных условиях, — поделились активисты. — Спасибо за ваше участие и оперативную доставку автоклава.

Андрей Дубровский поблагодарил киреевских волонтеров за помощь участникам СВО.

— Ваша помощь фронту бесценна. Без поддержки земляков ребятам на передовой было бы значительно тяжелее. Благодаря таким неравнодушным людям, как вы, наша страна непобедима, — сказал Андрей Владимирович.