В УМВД России по Тульской области назначен начальник уголовного розыска

1 декабря 2025 года начальником управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области назначен полковник полиции Сергей Андреевич Мишанин.

Он родился 6 января 1982 г. в Самарской области. Окончил Саратовский юридический институт и Академию управления МВД России. Начинал службу в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Чапаевского РОВД Самарской области.

Проходил службу в Самарской области, затем был переведён в Башкирию. До назначения в Тульскую область занимал пост заместителя начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан. Имеет ведомственные награды.