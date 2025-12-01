  1. Моя Слобода
  В Тульской области пациенты с онкологией смогут заполнять ежедневную анкету о самочувствии
В Тульской области пациенты с онкологией смогут заполнять ежедневную анкету о самочувствии

Сайт «Доктор 71» обновили.

В Тульской области пациенты с онкологией смогут заполнять ежедневную анкету о самочувствии
Фото Алексея Пирязева.

Пациентам с онкологией в Туле стало легче общаться с врачами и контролировать свое здоровье. Сайт «Доктор 71» обновили, чтобы упростить медицинскую помощь жителям нашего региона.

На странице «Медкарта» появился раздел с информацией о заболевании и планом осмотров. На отдельной странице можно получить общую информацию об онкологических заболеваниях, их профилактике и лечении.

Кроме того, в раздел «Онкология» медкарты добавлена анкета о самочувствии, которую пациенты могут заполнять ежедневно. На основании данных анкеты лечащий врач может мониторить состояние пациента и при необходимости оперативно корректировать лечение.
 

Новая возможность для пациентов – запись на онлайн-прием. Специалисты Тульского областного клинического онкологического диспансера (ТОКОД) запишут на онлайн-прием и проведут его через сайт «Доктор 71». Это значительно упрощает получение необходимых медицинских консультаций и помощи для пациентов.

Кроме того, появился чат с онкологами ТОКОД, где пациенты, состоящие на учете, могут задать вопросы специалистам и получить ответы в режиме онлайн.
 

 

сегодня, в 09:47
Место
онкология
