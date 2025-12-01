В Тульской области начнут добывать электричество из канализации

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Учёные ТулГУ вместе с коллегами из Москвы и Рязани детально изучили механизмы простых микроорганизмов, выделенных из активного ила.

Их цель — научиться вырабатывать электричество в процессе переработки сточных вод. Исследование поддержано Минобрнауки России по программе «Приоритет-2030».

Такой инновационный подход позволит очистить воду, одновременно генерируя энергию, что выгодно и полезно для окружающей среды. Подобные устройства могут стать важным источником электричества на станциях водоочистки.

По словам губернатора Дмитрия Миляева, научные исследования становятся приоритетом в стратегии развития Тульской области. Благодаря национальной программе «Молодёжь и дети» и Десятилетию науки и технологий открываются новые научные лаборатории, где учёные занимаются биологией, генетикой, медициной и другими науками. Некоторые разработки уже применяют на практике.