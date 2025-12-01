В Тульской области контактный центр обработал за 13 лет более 14 млн звонков и сообщений

С февраля 2021 года ИИ берет на себя больше 80% звонков по линии МФЦ.

С 2012 года специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) помогают жителям Тульской области решать их проблемы. За это время команда обработала более 14,2 миллиона звонков и сообщений.

В ЕКЦ трудится 50 профессионалов. В одну смену работают 28–30 человек, и каждый день в будни поступает 1,5–2 тысячи звонков и сообщений в чатах. Днем отвечают специалисты, а ночью на связи голосовой робот, который консультирует по типовым вопросам и оформляет заявку на обратный звонок.

Единый контактный центр стал флагманом по внедрению искусственного интеллекта в регионе. С февраля 2021 года голосовой помощник берет на себя больше 80% звонков по линии МФЦ, освобождая сотрудников для более сложных обращений.