В России отмечают день образования военной полиции

Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации было сформировано 1 декабря 2011 года.

Управление военной полиции создавалось для охраны безопасности и правопорядка. За 14 лет оно стало неотъемлемой частью армии России.

«Военные полицейские проходят тщательный отбор и подготовку, что позволяет им эффективно решать самые сложные задачи», — подчеркнули в комендатуре Тульского гарнизона.

Тульские военные полицейские круглосуточно следят за соблюдением закона, воинской дисциплины, а также безопасностью дорожного движения. Они же охраняют объекты Вооруженных сил. Кроме этого, с 2015 года в их задачи входит и охрана российских военных объектов в Сирийской Арабской Республике.

С 24 февраля 2022 года военные полицейские принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ряд военнослужащих комендатуры Тульского гарнизона награждены государственными наградами.

«День образования Военной полиции Министерства обороны Российской Федерации — важный праздник, отражающий развитие профессиональной структуры, обеспечивающей законность и дисциплину. Военная комендатура Тульского гарнизона является важным элементом, способствующим поддержанию правопорядка, законности на территории Тульской области», — добавили в ведомстве.