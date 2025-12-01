  1. Моя Слобода
В общепитах Тульской области изъяли 238 кг испорченной еды

Компании получили предписания.

Фото из архива Myslo.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили организации общественного питания, обеспечивающие питанием лечебные учреждения и образовательные заведения. Всего было проверено 18 объектов, принадлежащих следующим компаниям:

  • ООО «Комбинат»,
  • ООО «Отраслевое питание»,
  • ООО «Гуд Фуд»,
  • ООО «Рестораны быстрого обслуживания»,
  • ООО «Лекавет».

В результате проведенных профилактических визитов специалистами были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм:

  • Санитарное состояние помещений не соответствовало установленным требованиям.
  • Производственный лабораторный контроль проводился ненадлежащим образом.
  • Качество приготовления и реализации готовых блюд оставляло желать лучшего.
  • Было выявлено, что некоторые продукты находились в обороте без необходимой маркировки, предусмотренной техническими регламентами Таможенного союза.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования 312 проб пищевых продуктов на показатели качества и безопасности. Результаты показали следующее:

  • Несоответствие техническим регламентам обнаружено в 17 образцах, среди которых оказались готовые блюда и молочные изделия.
  • Общая масса изъятых продуктов составила 238 килограммов.

«По результатам профилактических мероприятий вручены предписания об устранении выявленных нарушений. Материалы по итогам обязательных профилактических визитов направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования», — отметили в региональном Роспотребнадзоре. 

сегодня, в 11:41 +1
