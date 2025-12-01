В общепитах Тульской области изъяли 238 кг испорченной еды

Фото из архива Myslo.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили организации общественного питания, обеспечивающие питанием лечебные учреждения и образовательные заведения. Всего было проверено 18 объектов, принадлежащих следующим компаниям:

ООО «Комбинат»,

ООО «Отраслевое питание»,

ООО «Гуд Фуд»,

ООО «Рестораны быстрого обслуживания»,

ООО «Лекавет».

В результате проведенных профилактических визитов специалистами были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм:

Санитарное состояние помещений не соответствовало установленным требованиям.

Производственный лабораторный контроль проводился ненадлежащим образом.

Качество приготовления и реализации готовых блюд оставляло желать лучшего.

Было выявлено, что некоторые продукты находились в обороте без необходимой маркировки, предусмотренной техническими регламентами Таможенного союза.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования 312 проб пищевых продуктов на показатели качества и безопасности. Результаты показали следующее:

Несоответствие техническим регламентам обнаружено в 17 образцах, среди которых оказались готовые блюда и молочные изделия.

Общая масса изъятых продуктов составила 238 килограммов.

«По результатам профилактических мероприятий вручены предписания об устранении выявленных нарушений. Материалы по итогам обязательных профилактических визитов направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.