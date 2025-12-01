  1. Моя Слобода
  Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снимется в многосерийной драме «Нефть»
Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снимется в многосерийной драме «Нефть»

По сюжету, у одного из жителей небольшого городка в колодце вместо воды появляется нефть.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «1-2-3 Production».

Стартовали съемки многосерийной драмы с элементами комедии «Нефть». Об этом сообщает пресс-служба ООО «1-2-3 Production».

В ролях: Антон Васильев, Кристина Асмус, Иван Добронравов, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, а также уроженец Тульской области Иван Охлобыстин.

О чем сериал

Города как люди: есть счастливчики, а есть лузеры. Городу Нижневартовску повезло: все доходы от Самотлорского месторождения осели там. А вот городу Шевелёво, что в каких-то пятидесяти километрах, не повезло: нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. 

Но однажды одно небольшое землетрясение, почти незаметное, сдвигает что-то в земной коре, и колодец местного водопроводчика Семёна Плахова (Антон Васильев) вместо воды неожиданно наполняется нефтью. Теперь у Семёна есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Чтобы доказать жене (Елена Николаева), которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семён вместе с местным одаренным фриком Ульяном (Иван Добронравов) осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».

Режиссер Алексей Шабаров отметил, что это «очень понятная нашему народу история о том, как рождается внутренняя опора и чувство собственного достоинства».

сегодня, в 16:05
