Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА

Жители Тульской области начали получать СМС-уведомления о возможной угрозе атаки беспилотников.
Ранее власти предупреждали, что подобные сообщения могут поступать несвоевременно из-за мер безопасности, предусматривающих временное отключение сетей передачи данных.
Как сообщали в правительстве ранее, рассылка осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с заключенными Соглашениями между правительством Тульской области и операторами сотовой связи региона. Однако СМС-рассылку называли не приоритетным способом оповещения.
Самый оперативный способ уведомить население сейчас — пуш-уведомления. Быстро узнать об опасности можно:
- из пуш-уведомления от приложении МЧС России (скачать можно по ссылке),
- из сообщения телеграм-канала губернатора Тульской области,
- из сообщения телеграм-канала министерства региональной безопасности.
На данный момент эти способы получения информации — самые оперативные.
А вам, читатели Myslo, своевременно приходят уведомления?