Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА

Некоторым сообщения все же поступают несвоевременно.

Жители Тульской области начали получать СМС-уведомления о возможной угрозе атаки беспилотников.

Ранее власти предупреждали, что подобные сообщения могут поступать несвоевременно из-за мер безопасности, предусматривающих временное отключение сетей передачи данных.

Как сообщали в правительстве ранее, рассылка осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с заключенными Соглашениями между правительством Тульской области и операторами сотовой связи региона. Однако СМС-рассылку называли не приоритетным способом оповещения.

Самый оперативный способ уведомить население сейчас — пуш-уведомления. Быстро узнать об опасности можно:

из пуш-уведомления от приложении МЧС России (скачать можно по ссылке),

по ссылке), из сообщения телеграм-канала губернатора Тульской области,

телеграм-канала губернатора Тульской области, из сообщения телеграм-канала министерства региональной безопасности.

На данный момент эти способы получения информации — самые оперативные.

А вам, читатели Myslo, своевременно приходят уведомления?