Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА

Некоторым сообщения все же поступают несвоевременно.

Жители Тульской области начали получать СМС-уведомления о возможной угрозе атаки беспилотников. 

Ранее власти предупреждали, что подобные сообщения могут поступать несвоевременно из-за мер безопасности, предусматривающих временное отключение сетей передачи данных.

Как сообщали в правительстве ранее, рассылка осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с заключенными Соглашениями между правительством Тульской области и операторами сотовой связи региона. Однако СМС-рассылку называли не приоритетным способом оповещения.

Самый оперативный способ уведомить население сейчас — пуш-уведомления. Быстро узнать об опасности можно:

На данный момент эти способы получения информации — самые оперативные.

А вам, читатели Myslo, своевременно приходят уведомления? 

сегодня, в 10:51 −3
После беседы с мошенником тульская пенсионерка отдала полмиллиона рублей незнакомцу
После беседы с мошенником тульская пенсионерка отдала полмиллиона рублей незнакомцу
Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков
Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков
