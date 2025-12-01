  1. Моя Слобода
Тулякам предлагают разработать эскиз монумента к юбилею Куликовской битвы

Поучаствовать в конкурсе могут как организации, так и физические лица.

Тулякам предлагают разработать эскиз монумента к юбилею Куликовской битвы
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области начался конкурс по разработке эскиза монумента защитникам Отечества, соединяющего эпоху Куликовской битвы с актуальными событиями. Он проводится по поручению Дмитрия Миляева в рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы.

— Символично, что именно в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне родилась идея воссоединения памяти о героях, служивших верой и правдой нашей Отчизне во все времена, — подчеркнула зампред правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Цель конкурса — определить автора лучшего дизайн-макета монумента. Участникам предстоит разработать композицию, демонстрирующую непрерывность служения Отечеству и объединить образы защитников разных эпох в единое целое. Готовый памятник расположится на территории парка «Патриот-Тула». 

Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица. Сделать это можно до 1 марта 2026 года. Победителя определят в течение месяца. Положение о конкурсе и образец заявки можно найти тут.

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (4872) 24- 51-04, добавочный 34-77.

Фотограф
сегодня, в 08:00 0
Событие
Куликовская битва подготовка к юбилею конкурс памятник монумент
Место
Тульская область
