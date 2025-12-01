  1. Моя Слобода
Туляк стал победителем Всероссийского конкурса рабочих профессий и выиграл миллион рублей

Побывали в гостях у лучшего в России оператора станка ЧПУ Михаила Евграшина.

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

Сотрудник тульского промышленного предприятия Михаил Евграшин стал победителем самого масштабного конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка ЧПУ». Финал конкурса прошел в Туле еще летом — лучшего оператора России выбирали из 11 специалистов.

победа.jpg

2 декабря в Москве Михаила торжественно наградили и вручили денежный сертификат за первое место на один миллион рублей. Лучших специалистов рабочих профессий России поздравила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

победитель.jpeg

Еще один туляк — Денис Коновалов — тоже стал одним из победителей этой номинации: он занял второе место.

Мы приехали к Михаилу в гости, чтобы узнать о том, как ему удалось добиться таких успехов в карьере и на что он потратит выигранный миллион.

вай.jpg

У Михаила Евграшина трое детей: дочь Софья (21 год), сын Дмитрий (14 лет) и дочь Кира (11 лет).

— В том, что Миша победит в этом конкурсе, у нас не было никаких сомнений, — говорит жена Оксана. — Мы его очень поддерживаем.

PAV-6504.jpg

А еще у Евграшиных есть лучший друг — пес Рокки. 

Рокки.jpg

Михаил трудится на производстве уже 23 года. Пришел работать на завод, когда ему было 17 лет. С тех пор он даже не задумывался менять профессию — работать оператором ему по душе. Основы мастерства Михаилу заложили в Тульском машиностроительном колледже им. Н. Демидова.

PAV-6521.jpg

Спустя годы упорного труда у Михаила множество побед в конкурсах профмастерства и наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А еще Михаил — ветеран труда.

— Моя работа — это постоянное развитие. Раньше многое делалось вручную. Со временем детали стали более сложными геометрически, и обрабатывать их вручную стало гораздо сложнее. Теперь мы используем станки с программным управлением, которые по электронной программе просчитывают траекторию и вырезают нужную деталь. Работа интересная, немонотонная и к тому же хорошо оплачивается.

— Неужели за столько лет вам не захотелось попробовать что-то новое?

— Я убежден: если человек занимается одним делом, со временем он становится профессионалом. А если бегать и пробовать разное, можно так и не достичь мастерства. Менять профессию мне уже страшно, да и не хочется — я нашел свое.

— Какое испытание вы проходили для победы в конкурсе «Лучший по профессии»?

— Нам дали программу для обработки детали с несколькими нефатальными ошибками — такими, которые не сломают станок, но и не дадут получить идеальную деталь по чертежу. Задача была найти эти ошибки, правильно настроить инструмент, выполнить размерную привязку и изготовить деталь в строгом допуске. Сложнейшая задача, где помимо мастерства нужна была и доля везения, ведь все конкуренты — специалисты высочайшего уровня.

В этом году у Михаила исполнилась мечта всей его жизни — получить высшее образование. В 44 года мужчина поступил на первый курс направления «технологии машиностроения» Тульского государственного университета. 

— Спустя 25 лет я решил получить высшее образование. Очень давно об этом мечтал. Учиться интересно, но и тяжело: математика и физика мне близки, но за столько лет многое забылось. Я пошел учиться для себя — посмотрим, что из этого выйдет.

Жена Оксана была первой, кто поддержал Михаила в этом решении:

— Я очень обрадовалась, когда узнала, что Миша стал студентом. Мечты и нужны для того, чтобы сбываться. И неважно, во сколько лет, — всегда можно наверстать упущенное!

Выигранный миллион Михаил планирует вложить в строительство дома на участке, который их многодетная семья получила от государства.

PAV-6509.jpg

