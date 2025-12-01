Тульская делегация с рабочим визитом посетила Ульяновскую область

Участники провели ряд переговоров о развитии и укреплении взаимодействия регионов.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 декабря делегация Тульской области посетила ряд промышленных, спортивных и социальных объектов в Ульяновской области в рамках рабочего визита.

Заместитель губернатора Наталья Архипова посетила Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии. Особое внимание уделили Протонному центру, где были осмотрены комната компьютерной топометрии для предлучевой подготовки пациентов и лечебная комната, оснащённая первой в России системой оптического мониторинга положения пациента. По итогам встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по маршрутизации пациентов.

Также Наталья Архипова ознакомилась с деятельностью Центра выявления и поддержки одаренных детей «Алые паруса». Учреждение работает по дополнительным общеразвивающим программам. Они направлены на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. Кроме того, Наталья Архипова посетила Ульяновский областной социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова.

Заместитель председателя правительства Тульской области Павел Татаренко ознакомился с работой завода «Гален». Предприятие занимается изготовлением современных композитных материалов для промышленно-гражданского строительства. Павел Татаренко предложил представителям компании рассмотреть в качестве научной площадки научно-технологический центр «Композитная долина», действующий на территории Тульской области.

Также заместитель председателя правительства посетил площадку компании «Промтех», которая специализируется на проектировании и производстве систем, агрегатов и компонентов для авиационной, космической и наземной техники.

Кроме того, Павел Татаренко осмотрел Ульяновский патронный завод, предприятия «Симаз» и АВТОДОМ». Компания «Симаз» была основана в 2017 году. На производстве работает 550 сотрудников. Предприятие выпускает полторы тысячи пассажирских автобусов в год. Завод «АВТОДОМ» занимается производством автомобилей специального назначения, в том числе машин скорой медицинской помощи.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов посетил спортивные объекты Ульяновской области. Он осмотрел спортивную школу «Рингстар», где прошли показательные выступления боксёров - участников СВО, а также ФОК «Орион», в котором состоялся баскетбольный матч среди инвалидов-колясочников.

Министр также ознакомился с работой Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена», Дворца единоборств и Центра художественной гимнастики «Татьяна-арена». Кроме того, Михаил Трунов посетил спортивную базу Ульяновского государственного университета и принял участие в открытии спартакиады по плаванию среди инвалидов.

Руководитель Корпоративного университета правительства Тульской области Ксения Борисова ознакомилась с работой Корпоративного университета Ульяновской области.

Также представители тульской делегации провели ряд переговоров о развитии и укреплении взаимодействия регионов.