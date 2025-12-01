Титул «Мама года – 2025» выиграла 32-летняя Анастасия Лапина

На сцене ММЦ «Родина» уже в 11-й раз прошел финал городского конкурса для мам.

Фото Алексея Пирязева.

В финальном шоу выступили девять прекрасных тулячек от 28 до 35 лет. Подготовка шла несколько недель, и результат впечатлил и жюри, и зрителей.



Елена Лазарева (в центре) с участницами конкурса.

— «Мама года» — это самый добрый и нежный городской конкурс, который прошел уже в 11-й раз, — говорит Елена Лазарева, начальник отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи ММЦ «Родина». — Мы всегда с теплотой и трепетом относимся к нашим конкурсанткам, потому что практически для всех них это подвиг — выйти из своей привычной среды, зоны комфорта и учиться дефиле, ставить творческие номера, участвовать в фотосессии. В большинстве своем наши участницы — это педагоги, врачи, сотрудницы коммерческих организаций, банков, девушки творческих профессий. И мы с удовольствием помогаем им освоиться и чувствовать себя уверенно на сцене.

Наши участницы!

Татьяна Куприянова. Мама сына Виктора. Окончила Финансовую академию при Президенте РФ, но выбрала творческий путь. В 20 лет начала петь. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при «Большого Приза» в Париже. Благодаря сыну начала заниматься боксом, плаванием, хоккеем и бегом.

Ольга Панасова. Мама дочки Мирославы. Преподаватель Тульского педагогического колледжа, эксперт чемпионата «Молодые профессионалы». Победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии». Финалист этапа Всероссийского конкурса «Мастер года».

Юлия Дружинина. Мама дочки. Получила образование в сфере туризма, освоила профессию карамелье. Занимается танцами, любит рисовать и создавать вещи своими руками. Муж виртуозно играет на гитаре и поёт. Они постоянно движутся вперёд, открывают новые горизонты и стремятся сделать мир вокруг себя интереснее.

Светлана Звягина. Мама дочки. Преподаватель Тульского машиностроительного колледжа им. Н. Демидова. В роддоме защитила магистерскую диссертацию. До декрета артист огненного и светового шоу. Сейчас — свадебный организатор. Все свободное время семья проводит вместе.

Анастасия Лапина. Мама сына Никиты. Получила образование мастера парикмахерского искусства. Трудится в студии, где преображает людей и дарит им красоту. Настя поет, пишет стихи и песни. Они помогают в разлуке с мужем, который защищает Родину. Верит, что любовь преодолеет любые расстояния и семья будет вместе.

Юлия Ульянова. Мама принцесс Ульяны и Велены. Окончила ТулГУ, работает в Сбербанке. Любит вязать, вышивать, шить. Хранитель семейных ценностей, фотоархива, старых игрушек, диафильмов. Они с семьей обожают животных, в доме четыре кошки и две собаки. Девиз Ульяновых: «Зато нескучно!»

Юлия Пронина. Мама сына и дочки. Окончила ТулГУ по специальности «биохимия», магистратуру в ТГПУ по специальности «агрономия». Работает химиком в ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Увлекается танцами, спортом. Всей семьей много путешествуют по России и ведут фотолетопись жизни.

Александра Добренко. Мама 8-летнего сына. Врач по призванию в третьем поколении. Победитель конкурса «Лучший врач года — 2025».Обладатель именных стипендий, грантов, знака отличия Президента РФ. 10 лет стоит на страже женского здоровья как онколог-гинеколог. Жизненное кредо: «Нет ничего невозможного».

Олеся Ушакова. Мама 13-летней дочки Анастасии. Выпускница Тульского филиала Московского Университета МВД, работает на оборонном предприятии. Занимается благотворительностью. Мечтает в будущем помочь дочери открыть приют для животных.

Участницы показали себя в интеллектуальном и творческом конкурсах, представили видеовизитки и дефиле в вечерних платьях.

В видеовизитках нужно было живо и ярко рассказать о себе и своей семье. Для участниц это было ответст-венное домашнее задание. Самым креативным жюри признало ролик Юлии Ульяновой — мини-фильм о том, как в семье сначала появились четыре кошки, потом две собаки и потом — две дочки! «Главное — теперь нескучно!» — так завершили свою видеовизитку Ульяновы.



Анастасия Лапина с сыном Никитой.

В творческом конкурсе молодые женщины раскрыли свои таланты. Здесь хочется отметить проникновенные выступления Татьяны Куприяновой и Анастасии Лапиной — мамы замечательно исполнили песни и вышли на сцену со своими сыновьями. Это было очень трогательно.



Татьяна Куприянова с сыном Виктором.

Три мамы для творческого конкурса выбрали стихи. Ольга Панасова прочитала свое авторское стихотворение «Дочка», Юлия Ульянова вышла на сцену вместе с дочерью Ульяной — они прочитали стихотворение Ольги Гражданцевой «Мама с дочкой…». А Александра Добренко выбрала стихотворение о врачах.



Юлия Ульянова с дочкой Ульяной.

Удивительно яркий номер представила Светлана Звягина — она устроила танцевальное неоновое шоу с хулахупом и светящимися палочками. Танцевальным номером порадовала зрителей и Юлия Дружинина, ее «Барыня» была современна и самобытна. Вместе с дочкой Настей танцевала и Олеся Ушакова; Юлия Пронина свой цыганский танец исполнила вместе с сыном и дочкой.



Ольга Панасова.

Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях. Каждая участница получила свой титул…

• «Просто космос» — Олеся Ушакова.

• «Блеск объектива» — Александра Добренко.

• «Звезда по имени Солнце» — Татьяна Куприянова.

• «Муза поэта» — Юлия Дружинина.

• «Таланты и поклонники» — Анастасия Лапина.

• «Супермама» — Юлия Ульянова.

• «Мечта Феллини» — Светлана Звягина.

• «Мама в деле» — Ольга Панасова.

• «Королева подиума» — Юлия Пронина.

А обладательницей главного титула «Мама года — 2025» стала Анастасия Лапина. Ей 32 года, 11 лет работала в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий педагогом. А сейчас делает людей красивыми в парикмахерской студии — Настя начинает свой бизнес. Семья Анастасии — это сын Никита и муж, который уже четыре года защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции.

— Я сейчас испытываю невероятные эмоции, очень теплые, радостные! Весь вечер чувствовала поддержку своих родных, друзей, близких и всего зала. Бабушка приехала ко мне на конкурс из Ростовской области! И то, что мой семилетний сын Никита вышел со мной на сцену, это самое радостное для каждой мамы. Поначалу он волновался, но потом это прошло, и я уже волновалась за двоих (смеется). Этот конкурсный выход стал для меня самым сложным — хотелось показать всю красоту песни. Все получилось! А еще было очень приятно, что муж, находясь на СВО, прислал всем нам букеты: мне, маме моей и своей и бабушке. Меня это очень вдохновило!

— Почему решили принять участие в конкурсе «Мама года»?

— Я увидела приглашение на конкурс и решила отправить заявку. В «Маме года» могут участвовать женщины до 35 лет, по возрасту я как раз подхожу, и мне захотелось стать частью этого события. Как вокалистка я участвую во многих фестивалях, один из последних — «Время выбрало нас», там я победила и мне дали ротацию на радио. Это еще больше зарядило на дальнейшее развитие. Захотелось покорять все новые и новые вершины!

Творчество дает мне силы на ожидание своего любимого. Мы в разлуке уже почти четыре года, не считая коротких отпусков два раза в год.

Мы с сыном пишем ему письма, Никита отправляет свои рисунки. Я свою первую песню «Любовь не знает расстояний» посвятила мужу. Это было два года назад, и с тех пор я пишу песни и исполняю их на сцене. Это дает силы двигаться дальше и ждать.





— Настя, вы были уверены в своей победе?

— Да, у меня было такое предчувствие. Конечно, немного сомневалась, потому что все мамы очень достойны этого титула.

— Какой должна быть современная мама?

— Многофункциональной (смеется). Она должна уметь всё, но при этом оставаться любящей женщиной. Очень важно, чтобы ее любили, охраняли и оберегали. Самые главные качества мамы — любовь, забота, терпение, доброта и нежность.

Из досье Myslo

Анастасия Лапина

Родилась 20 апреля 1993 года в городе Донецке Ростовской области.

Семья: муж, сын Никита.

Окончила Тульский колледж строительства и отраслевых технологий.

Домашний питомец: кошка Снежка.

Любимое произведение: У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».

Любимое блюдо: картофельная запеканка с мясом.

Мечта: «Чтобы наша семья скорее воссоединилась и мы стали жить счастливо».

Девиз: «Все трудности преодолимы. Главное — верить, надеяться и идти к своей цели».