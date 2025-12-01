Повышение утильсбора на авто, подорожание ОСАГО и сбор биометрии: какие законы вступают в силу в декабре в России

С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Одно из основных нововведений — отмена льготного утильсбора на машины с двигателями мощнее 160 л. с., ввозимые гражданами для личного пользования. Если раньше за новый автомобиль нужно было платить 3,4 тыс. рублей, за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

Теперь же утильсбор с ввозимых личных авто будет рассчитываться по формулам для коммерческих фирм: путем умножения базовой ставки в 20 тыс. рублей на коэффициент, который зависит от рабочего объема и мощности двигателя. В итоге сумма к уплате будет исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами рублей.

Кстати, через месяц утильсбор повысят во второй раз — в рамках утвержденного в 2024 году поэтапного увеличения тарифов.

C 1 декабря биометрию у мигрантов будут собирать во всех погранпунктах. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.

При наличии технической возможности биометрические персональные данные будут собираться у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу России. Это один из этапов эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Он продлится до 30 июня 2026 года. От обязательной сдачи биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Это предусмотрено указанием Банка России.

Для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более 3 лет (с сентября 2022 года). За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. Только за 9 месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января — сентября этого года, напротив, снизилась на 4%. Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента (КТ). Он снижается для 20 территорий и повышается для 28. Среди последних наиболее сильное увеличение КТ (вдвое) предусмотрено для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия. В этих двух субъектах последние 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей.

С 9 декабря некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку.

С 14 декабря усилится защита государственных средств. Теперь размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга.

С 15 декабря в закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона.

С 31 декабря расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн. В частности, обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через «Госуслуги» будут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.