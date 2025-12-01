  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Повышение утильсбора на авто, подорожание ОСАГО и сбор биометрии: какие законы вступают в силу в декабре в России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Повышение утильсбора на авто, подорожание ОСАГО и сбор биометрии: какие законы вступают в силу в декабре в России

Также с декабря вводится дополнительная поддержка участников СВО и усилится защита государственных средств.

Повышение утильсбора на авто, подорожание ОСАГО и сбор биометрии: какие законы вступают в силу в декабре в России

С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Одно из основных нововведений — отмена льготного утильсбора на машины с двигателями мощнее 160 л. с., ввозимые гражданами для личного пользования. Если раньше за новый автомобиль нужно было платить 3,4 тыс. рублей, за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

Теперь же утильсбор с ввозимых личных авто будет рассчитываться по формулам для коммерческих фирм: путем умножения базовой ставки в 20 тыс. рублей на коэффициент, который зависит от рабочего объема и мощности двигателя. В итоге сумма к уплате будет исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами рублей.

Кстати, через месяц утильсбор повысят во второй раз — в рамках утвержденного в 2024 году поэтапного увеличения тарифов.

C 1 декабря биометрию у мигрантов будут собирать во всех погранпунктах. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ. 

При наличии технической возможности биометрические персональные данные будут собираться у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу России. Это один из этапов эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Он продлится до 30 июня 2026 года. От обязательной сдачи биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Это предусмотрено указанием Банка России.

Для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более 3 лет (с сентября 2022 года). За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. Только за 9 месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января — сентября этого года, напротив, снизилась на 4%.

Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента (КТ). Он снижается для 20 территорий и повышается для 28. Среди последних наиболее сильное увеличение КТ (вдвое) предусмотрено для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия. В этих двух субъектах последние 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей.

С 9 декабря некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку.

С 14 декабря усилится защита государственных средств. Теперь размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга.

С 15 декабря в закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона.

С 31 декабря расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн. В частности, обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через «Госуслуги» будут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
Фотограф
сегодня, в 15:37 −2
Другие статьи по темам
Событие
законы декабрь
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
сегодня, в 07:00, 74 235 4
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
Жизнь Тулы и области
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
сегодня, в 15:23, 45 1089 -4
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
Жизнь Тулы и области
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
сегодня, в 10:51, 36 2283 -6
В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги
Дежурная часть
В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги
сегодня, в 12:46, 33 2061 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская делегация с рабочим визитом посетила Ульяновскую область
Тульская делегация с рабочим визитом посетила Ульяновскую область
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.