Ноябрь в Туле оказался самым теплым за последние 12 лет

Температура воздуха была на пять градусов выше нормы.

Фото Алексея Пирязева.

В ноябре 2025 года в Туле среднемесячная температура получилась +3,6 градуса, что на пять градусов выше нормы. Это самый теплый ноябрь после 2013 года (+3,8 градуса). Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра.

Осадков за месяц, как и в прошлом году в этот период, выпало 66 мм или 161% от месячной нормы.

Продолжительность солнечного сияния в ноябре составила всего лишь 18 часов при норме 42.

Кроме того, в последний месяц осени был побит один температурный рекорд: 18 ноября воздух прогрелся до +10,8. Это оказался самый теплый день с 2002 года (+10,7 градуса).