На Всехсвятском кладбище привели в порядок могилу «тульского Левитана» Владимира Успенского

Его захоронение обнаружили летом, оно было в плачевном состоянии.

Фото пресс-службы Тульской областной филармонии.

Могилу Владимира Успенского на Всехсвятском кладбище обнаружила член Координационного совета Тульского областного поискового отряда «Искатель», куратор проекта «Память. Никто не должен быть забыт» Раиса Очнева. Раиса Николаевна — сотрудница КБП им. А. Г. Шипунова, в свободное от работы время вместе с волонтерами занимается поисками захоронений участников Великой Отечественной войны.

Могилу Успенского — заброшенную, заросшую травой, с поврежденным надгробным камнем — Раиса Очнева она обнаружила в мае 2025 года.

Прочитав надпись на могильном камне с вырезанным на нем нотным станом, сообщила о найденном захоронении начальнику управления культуры и туризма Тулы Татьяне Столяровой и директору Тульской областной филармонии, заслуженному работнику культуры РФ Елене Рудневой. Та сказала, что Тульская филармония берет шефство над захоронением Владимира Семеновича Успенского, и пообещала привести его в порядок до 5 декабря.

Елена Руднева, директор Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского:

— Самые интересные факты обычно находятся неожиданно. Интересные находки, в свою очередь, заставляют людей вспомнить о чём-то очень важном. Вот так Владимир Семёнович Успенский в свое время возродил для Тулы имя изобретателя хроматической гармоники Николая Ивановича Белобородова. Так же и мы в филармонии помогаем сегодня сохранить благодарную память об Успенском.

Успенский — человек, очень много сделавший для Тулы и ее жителей. В дни героической обороны города его голос в радиоэфире помогал людям быть стойкими, понимать, что город жив и не сдается.

При этом «тульский Левитан» был еще и замечательным музыкантом, музыковедом, дирижером, просветителем.

Как только линия фронта отодвинулась от Тулы, он восстановил филармонию, и первая его лекция была посвящена русскому музыкальному наследию. В силу своих возможностей он занимался тем, чем занимается филармония и сегодня — сохранением традиций русского музыкального искусства, российского музыкального искусства.

И когда нашлась могила — в жутком запустении, — это не могло не отозваться в душах музыкантов. Мы приняли решение взять попечение над захоронением, собрали сами деньги — около трехсот тысяч рублей. На эти средства изготовили точную копию могильной плиты, вымостили плиткой дорожку от Всехсвятского собора к могиле, привели в порядок оградку и место захоронения. Скоро взамен временной установим стационарную табличку с QR-кодом, по которому можно перейти к информационному материалу об этом замечательном человеке. Также мы передаем всю имеющуюся информацию музейным работникам, и скоро захоронение Владимира Успенского будет включено в экскурсии «Тульского некрополя».

Владимир Семенович Успенский (1902 — 1949) — основатель и художественный руководитель Тульского государственного хора, человек большой культуры и громадной эрудиции, музыкальный просветитель, преподаватель, радиоведущий.

В октябре–ноябре 1941 года, во время обороны Тулы, Успенский оказался единственным сотрудником радиокомитета, оставшимся в осажденном городе. Ежедневно он шел пешком в радиостудию, которая находилась в 6 километрах от центра Тулы, и в городских репродукторах раздавался его голос: «Внимание! Внимание! Говорит Тула!..» Поэтому туляки называли его «наш Левитан».

Он передавал сводки Совинформбюро, вести с переднего края обороны города, вселял в сердца защитников города и оставшихся жителей уверенность в победе, призывал трудиться на помощь фронту. У входа в Тульскую областную филармонию, в которой В. С. Успенский работал с 1944 по 1949 год, установлена мемориальная доска.