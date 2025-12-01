На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Ползунова, 20-26 (чётн.),
- ул. Ф. Энгельса, 52/2,
- Щёкинское шоссе, 25, 55, 57,
- пос. Рудаково: ул. Советская, 1, 3,
- ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 22-б, 40-а, 45-а,
- ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
- пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
- пер. Луговой, 1-а, 1-13,
- ул. Солнечная, 11,
- пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.),
- пос. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а,
- ул. Пионерская, 1-5,
- ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а,
- ул. Пионерская, 10-а,
- СНТ «40 лет Октября»,
- пос. Бытовки: 1-7 Бытовские проезды,
- СНТ «Сплав – 3»,
- Новомедвенский пр-д, д. 13.