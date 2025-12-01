Глава администрации Тулы присвоил звания добровольцам

Илья Беспалов подписал постановление о присвоении званий «Доброволец города Тулы» и «Добровольческая организация города Тулы». Добровольцами года стали:
- студентка Тульского областного медколледжа Анастасия Алещева,
- волонтер Добро.Центра г. Тулы Ирина Артамонова,
- волонтер Добро.Центра г. Тулы Янна Акбаш,
- основатель волонтёрской группы «Катюша 71» Екатерина Романенкова,
- руководитель волонтёрской группы «ХоZяюшки71» Наталья Денисова.
Звание «Добровольческая организация города Тулы» присвоено Центру поддержки добровольчества ТГПУ им. Л. Н. Толстого, региональному отделению «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», Тульскому областному технологическому колледжу и МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего».
Нагрудные медали и удостоверения к ним будут вручены волонтёрам и представителям организаций в торжественной обстановке.