Глава администрации Тулы присвоил звания добровольцам

Илья Беспалов подписал постановление о присвоении званий «Доброволец города Тулы» и «Добровольческая организация города Тулы». Добровольцами года стали:

студентка Тульского областного медколледжа Анастасия Алещева,

волонтер Добро.Центра г. Тулы Ирина Артамонова,

волонтер Добро.Центра г. Тулы Янна Акбаш,

основатель волонтёрской группы «Катюша 71» Екатерина Романенкова,

руководитель волонтёрской группы «ХоZяюшки71» Наталья Денисова.

Звание «Добровольческая организация города Тулы» присвоено Центру поддержки добровольчества ТГПУ им. Л. Н. Толстого, региональному отделению «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», Тульскому областному технологическому колледжу и МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего».

Нагрудные медали и удостоверения к ним будут вручены волонтёрам и представителям организаций в торжественной обстановке.