Глава администрации Тулы присвоил звания добровольцам

Также определены объединения, получившие звания «Добровольческая организация города Тулы».

Глава администрации Тулы присвоил звания добровольцам

Илья Беспалов подписал постановление о присвоении званий «Доброволец города Тулы» и «Добровольческая организация города Тулы». Добровольцами года стали:

  • студентка Тульского областного медколледжа Анастасия Алещева,
  • волонтер Добро.Центра г. Тулы Ирина Артамонова,
  • волонтер Добро.Центра г. Тулы Янна Акбаш,
  • основатель волонтёрской группы «Катюша 71» Екатерина Романенкова,
  • руководитель волонтёрской группы «ХоZяюшки71» Наталья Денисова.

Звание «Добровольческая организация города Тулы» присвоено Центру поддержки добровольчества ТГПУ им. Л. Н. Толстого, региональному отделению «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», Тульскому областному технологическому колледжу и МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего».

Нагрудные медали и удостоверения к ним будут вручены волонтёрам и представителям организаций в торжественной обстановке.

сегодня, в 19:40 0
Событие
добровольцы добровольческие организации администрация Тулы
Место
Тула
