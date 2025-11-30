В Узловой подвели итоги областного конкурса видеороликов «Культурная среда»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 ноября во Дворце культуры машиностроителей в Узловой состоялся финал IV областного конкурса видеороликов «Культурная среда». Ведущими мероприятия выступили известные телеведущие Светлана Зейналова и Денис Стойков.

В этом году конкурс собрал рекордное количество работ — 106 видеороликов из 15 муниципальных образований Тульской области. В их создании приняли участие 44 творческие команды из учреждений культуры, молодежных организаций и творческих команд.

Участников конкурса приветствовала заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова. Она поблагодарила организаторов за системную работу по развитию медиасферы в муниципальных образованиях:

- Под руководством губернатора Дмитрия Миляева в нашем регионе активно модернизируется социальная инфраструктура, внедряются меры поддержки для специалистов отраслей культуры и образования и творческих инициатив в этих сферах. Эти изменения существенно активизируют культурную жизнь наших территорий, что является приоритетной задачей главы нашего региона. Именно поэтому роль медиа в продвижении местных культурных достижений становится особенно значимой.

Участники представили разнообразные форматы: музыкальные клипы, интервью, социальные и мотивационные ролики, лекции, репортажи и документальные фильмы.

Ирина Иванова отметила, что наработанный в рамках конкурса опыт позволит эффективно продвигать культурно-просветительские проекты среди целевой аудитории, особое значение при этом имеет взаимодействие с молодёжной аудиторией.

Торжественное мероприятие включало гала‑концерт и церемонию награждения. Победителей определили в восьми творческих номинациях, посвященных выдающимся деятелям культуры и искусства, проектам для детей, семье, родному краю и защитникам Отечества.

Также определили обладателей специальных премий за результаты в режиссёрской и операторской работе, использовании цифровых технологий и искусственного интеллекта, исполнительском мастерстве.

Наград удостоились творческие команды из Узловского, Веневского, Ефремовского, Ясногорского, Киреевского и Заокского районов, а также Тулы, Новомосковска, Донского и Славного, в частности работа студии театра и кино «Слав-кино» Дома культуры поселка Славный под руководством земского работника культуры Дмитрия Петроченкова.

Познакомиться со всеми конкурсными работами можно в социальной сети «Вконтакте» по хештегу #КультурнаяСреда_71.