В кластере «Октава» пройдет фестиваль «Гутенберг отдыхает!»

Фото из архива Myslo.

5 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле пройдет фестиваль «Гутенберг отдыхает!». Это одно из ключевых событий, посвящённых будущему библиотек и культурных институций.

Тема этого года — «Трансформация». Участникам предложат взглянуть на библиотеки как на гибкие, цифровые, интерактивные пространства, которые становятся частью современного культурного ландшафта и лабораториями новой публичности.

Фестиваль откроется в 12.00 приветствием кураторов и партнёров, а также короткой визуальной хроникой «Пять лет перемен», которая покажет, как проект стал площадкой для переосмысления библиотек и публичных пространств.

С 12.20 до 14.00 состоится первый паблик-ток — «Тренды будущего: культура, данные, внимание». Спикеры обсудят процессы, определяющие развитие современных пространств: гибридизацию культурных форматов, влияние искусственного интеллекта на авторство, новые формы событийности и роль библиотеки как «третьего места». В дискуссии примут участие Дмитрий Лисицин (генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа», социолог, культуролог), Ульяна Серегина (координатор проекта «Книги на Октаве») и эксперт по теме ИИ, который будет объявлен дополнительно.

С 14.00 до 14.30 участников ждёт кофе-брейк и зона нетворкинга для неформального общения, обмена опытом и установления профессиональных контактов.

Второй паблик-ток — «Креативная экономика: библиотека в системе устойчивого развития» — пройдёт с 14.45 до 16.00 и будет посвящён финансовой устойчивости культурных институций. Эксперты обсудят участие в грантовых программах, партнёрства с бизнесом, монетизацию культурных проектов, принципы командного и экосистемного управления, а также краудфандинг как инструмент развития. Среди спикеров: Юлия Супранович (руководитель проектного офиса ПФКИ в Тульской области), Ольга Герман (крауд-продюсер Planeta.ru) и Василий Дубейковский (основатель агентства CityBranding, специалист по привлечению финансирования в проекты разного уровня).

Завершит фестиваль акустический концерт Дани Матова (Mazzltoff).

Вход свободный, по регистрации. 16+