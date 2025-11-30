  1. Моя Слобода
Туляков предупредили о фейковых вакансиях

Как при поиске работы отличить мошенников? Рассказывают эксперты Кадрового центра «Работа России».

Что должно насторожить вас сразу:

  • Собеседование в мессенджере (WhatsApp, Telegram). Серьезные компании для первичного общения используют e-mail, телефонные звонки или профессиональные платформы, например, Яндекс.Телемост, Zoom. Предложение перейти в Telegram для «быстрого собеседования» — частый прием мошенников.
  • Требование оплатить что-либо. Любые предоплаты — это 100% мошенничество. Ни за тесты, ни за форму, ни за доступ к базе данных платить не нужно.

Как отличить мошенников

Работодатели имеют официальный сайт, адрес и номер телефона. Компании-однодневки и мошенники не утруждают себя оформлением и ведением соцсетей компании, ее сайта, не берут телефон либо указывают фальшивый номер, по которому невозможно дозвониться. Чтобы не собирать всю информацию самостоятельно, можно зайти в базу вакансий на единой цифровой платформе «Работа России».

Проверьте контактные данные. Попробуйте позвонить по указанному номеру и обратиться в отдел кадров. Если телефон недоступен, вакансия может оказаться поддельной.

Чтобы не пострадать от действий мошенников, можно искать работу, например, через службу занятости.

сегодня, в 08:56 −1
