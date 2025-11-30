Синоптики дали прогноз погоды на декабрь

Фото Алексея Пирязева.

На большей части Европейской России первый зимний месяц ожидается существенно теплее обычного. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

В Центральной России в первую половину декабря атмосферные процессы будут развиваться по-осеннему, и только после этого начнет подмораживать.

«Правда, температурный режим останется теплее обычного, и лишь в конце второй — начале третьей декад показания термометров ненадолго вернутся в рамки климатической нормы», — прогнозируют синоптики.

Из-за мощной оттепели к началу декабря под снегом останется лишь северная часть региона. Только в середине месяца создадутся условия для формирования снежного покрова в Центральной России.