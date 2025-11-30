  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптики дали прогноз погоды на декабрь - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Синоптики дали прогноз погоды на декабрь

В первой половине месяца прогнозируется осенняя погода.

Синоптики дали прогноз погоды на декабрь
Фото Алексея Пирязева.

На большей части Европейской России первый зимний месяц ожидается существенно теплее обычного. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

В Центральной России в первую половину декабря атмосферные процессы будут развиваться по-осеннему, и только после этого начнет подмораживать.

«Правда, температурный режим останется теплее обычного, и лишь в конце второй — начале третьей декад показания термометров ненадолго вернутся в рамки климатической нормы», — прогнозируют синоптики.

Из-за мощной оттепели к началу декабря под снегом останется лишь северная часть региона. Только в середине месяца создадутся условия для формирования снежного покрова в Центральной России.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф
сегодня, в 09:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прогноз погоды на декабрь синоптики
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
сегодня, в 07:00, 45 77 3
Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки на Тульскую область с воздуха
Жизнь Тулы и области
Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки на Тульскую область с воздуха
сегодня, в 06:22, 19 2359 -1
Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском
Дежурная часть
Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском
вчера, в 23:04, 19 3372 1
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
Дежурная часть
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
вчера, в 20:00, 21 473 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пациенты с онкологией смогут заполнять ежедневную анкету о самочувствии
В Тульской области пациенты с онкологией смогут заполнять ежедневную анкету о самочувствии
Жесткое ДТП на Рязанке: столкнулись две иномарки
Жесткое ДТП на Рязанке: столкнулись две иномарки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.