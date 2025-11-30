Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов

В понедельник в Тульской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 °С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.