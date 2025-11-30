На Тульскую область опустится туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается туман с видимостью 200-700 м. Метеопредупреждение сохранится на предстоящую ночь, а также на утро 1 декабря.
Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:
- управляя автомобилем в сложных погодных условиях, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
- избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- при наличии противотуманных фар включите их;
- в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону«01» или с мобильного — «112».