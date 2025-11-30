  1. Моя Слобода
На Тульскую область опустится туман

В регионе объявлено метеопредупреждение.

На Тульскую область опустится туман
Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается туман с видимостью 200-700 м. Метеопредупреждение сохранится на предстоящую ночь, а также на утро 1 декабря.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:

  • управляя автомобилем в сложных погодных условиях, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
  • избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • при наличии противотуманных фар включите их;
  • в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону«01» или с мобильного — «112».

Фотограф
сегодня, в 19:10 +1
