На Тульскую область опустится туман

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается туман с видимостью 200-700 м. Метеопредупреждение сохранится на предстоящую ночь, а также на утро 1 декабря.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:

управляя автомобилем в сложных погодных условиях, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

при наличии противотуманных фар включите их;

в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону«01» или с мобильного — «112».