Как идет строительство школы в тульском ЖК «Суворовский-2»

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

На территории ЖК «Суворовский-2» продолжается возведение школы на 1100 мест. Об этом рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем тг-канале.

Выполнено устройство фундаментов и монолитного каркаса здания, кладка наружных и внутренних стен, устройство кровли, проведены наружные сети.

Ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей (водопровода, электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем водоотведения), производится штукатурка и шпаклевка стен, монтаж внутренних витражных перегородок, облицовка стен керамической плиткой.

Напомним, школа будет оборудована:

актовым залом на 435 мест,

столовой на 550 мест,

малым и большими спортивными залами,

гимнастическим залом,

залом хореографии с раздевалкой,

медицинским блоком.

На территории школы будут расположены: футбольное поле, беговая дорожка, спортивные площадки, учебно-опытная зона с травяным покрытием и площадка для подвижных игр.

Объект строится по типовой проектной документации, по которой уже построены три школы в ЖК «Северная Мыза», «Балтийский» и 1-м Юго-Восточном микрорайоне.

В 2027 году школа примет первых учеников.