  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как идет строительство школы в тульском ЖК «Суворовский-2» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Как идет строительство школы в тульском ЖК «Суворовский-2»

Планируется, что учебное заведение примет первых учеников в 2027 году.

Как идет строительство школы в тульском ЖК «Суворовский-2»
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

На территории ЖК «Суворовский-2» продолжается возведение школы на 1100 мест. Об этом рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем тг-канале.

Выполнено устройство фундаментов и монолитного каркаса здания, кладка наружных и внутренних стен, устройство кровли, проведены наружные сети. 

photo_2025-11-30_17-19-14.jpg

Ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей (водопровода, электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем водоотведения), производится штукатурка и шпаклевка стен, монтаж внутренних витражных перегородок, облицовка стен керамической плиткой.

photo_2025-11-30_17-19-17.jpg

Напомним, школа будет оборудована:

  • актовым залом на 435 мест,
  • столовой на 550 мест,
  • малым и большими спортивными залами,
  • гимнастическим залом,
  • залом хореографии с раздевалкой, 
  • медицинским блоком.

На территории школы будут расположены: футбольное поле, беговая дорожка, спортивные площадки, учебно-опытная зона с травяным покрытием и площадка для подвижных игр. 

photo_2025-11-30_17-19-15 (2).jpg

Объект строится по типовой проектной документации, по которой уже построены три школы в ЖК «Северная Мыза», «Балтийский» и 1-м Юго-Восточном микрорайоне. 

В 2027 году школа примет первых учеников.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
строительство школы
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
сегодня, в 07:00, 45 75 3
Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки на Тульскую область с воздуха
Жизнь Тулы и области
Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки на Тульскую область с воздуха
сегодня, в 06:22, 19 2349 -1
Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском
Дежурная часть
Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском
вчера, в 23:04, 19 3368 1
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
Дежурная часть
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
вчера, в 20:00, 21 471 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков предупредили о фейковых вакансиях
Туляков предупредили о фейковых вакансиях
В кластере «Октава» пройдет фестиваль «Гутенберг отдыхает!»
В кластере «Октава» пройдет фестиваль «Гутенберг отдыхает!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.