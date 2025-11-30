Как идет строительство школы в тульском ЖК «Суворовский-2»

На территории ЖК «Суворовский-2» продолжается возведение школы на 1100 мест. Об этом рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем тг-канале.
Выполнено устройство фундаментов и монолитного каркаса здания, кладка наружных и внутренних стен, устройство кровли, проведены наружные сети.
Ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей (водопровода, электроснабжения, вентиляции, слаботочных систем водоотведения), производится штукатурка и шпаклевка стен, монтаж внутренних витражных перегородок, облицовка стен керамической плиткой.
Напомним, школа будет оборудована:
- актовым залом на 435 мест,
- столовой на 550 мест,
- малым и большими спортивными залами,
- гимнастическим залом,
- залом хореографии с раздевалкой,
- медицинским блоком.
На территории школы будут расположены: футбольное поле, беговая дорожка, спортивные площадки, учебно-опытная зона с травяным покрытием и площадка для подвижных игр.
Объект строится по типовой проектной документации, по которой уже построены три школы в ЖК «Северная Мыза», «Балтийский» и 1-м Юго-Восточном микрорайоне.
В 2027 году школа примет первых учеников.