Фото из архива Myslo.

1 декабря в Туле откроется Губернский каток. Он установлен за счет средств бюджета администрации города Тулы. Как и в прошлом году, будут работать две ледовые площадки: основной лед и детский лед. Каток оборудован раздевалками и прокатом коньков. Вход осуществляется по билетам, которые предоставляются бесплатно. Во время сеанса массового катания на основном льду одновременно смогут находиться 250 человек, на детском — 100.



Билет на основной лед можно взять в кассе за 1 час до начала сеанса или забронировать электронный билет на сайте катка через платформу Госуслуги за 2 часа до начала сеанса.

На детский каток билет предоставляется только в кассе катка за 1 час до начала сеанса. Детский каток предназначен для катания детей до 12 лет + 1 сопровождающий.



Время работы ледовых площадок — с 10.00 до 22.00 ежедневно по будням, а также в выходные и праздничные дни. Всего доступно 6 сеансов катания по 1 час 15 мин.

Пользователи катка могут взять напрокат коньки, помощника для катания маленьких детей, оставив в залог водительское удостоверения, СНИЛС, ИНН или 2000 р. После возврата коньков залог вернут обратно.



Для тех, кто первый раз планирует посещение Губернского катка, необходимо предварительно ознакомиться с правилами посещения, указанными на сайте катка или на самом катке.



Торжественное открытие катка состоится 5 декабря.