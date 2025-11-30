  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 1 декабря в Туле откроется Губернский каток - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

1 декабря в Туле откроется Губернский каток

Он начнет работать в тестовом режиме.

1 декабря в Туле откроется Губернский каток
Фото из архива Myslo.

1 декабря в Туле откроется Губернский каток. Он установлен за счет средств бюджета администрации города Тулы. Как и в прошлом году, будут работать две ледовые площадки: основной лед и детский лед. Каток оборудован раздевалками и прокатом коньков. Вход осуществляется по билетам, которые предоставляются бесплатно. Во время сеанса массового катания на основном льду одновременно смогут находиться 250 человек, на детском — 100.

Билет на основной лед можно взять в кассе за 1 час до начала сеанса или забронировать электронный билет на сайте катка через платформу Госуслуги за 2 часа до начала сеанса. 

На детский каток билет предоставляется только в кассе катка за 1 час до начала сеанса. Детский каток предназначен для катания детей до 12 лет + 1 сопровождающий. 

Время работы ледовых площадок — с 10.00 до 22.00 ежедневно по будням, а также в выходные и праздничные дни. Всего доступно 6 сеансов катания по 1 час 15 мин. 

Пользователи катка могут взять напрокат коньки, помощника для катания маленьких детей, оставив в залог водительское удостоверения, СНИЛС, ИНН или 2000 р. После возврата коньков залог вернут обратно. 

Для тех, кто первый раз планирует посещение Губернского катка, необходимо предварительно ознакомиться с правилами посещения, указанными на сайте катка или на самом катке. 

Торжественное открытие катка состоится 5 декабря.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
сегодня, в 15:57 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
сегодня, в 09:00, 196 1333 5
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
Жизнь Тулы и области
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
сегодня, в 13:00, 40 707 3
Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег
Жизнь Тулы и области
Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег
вчера, в 21:36, 58 5353 3
По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом
Дежурная часть
По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом
сегодня, в 10:11, 22 2089 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В страшном ДТП в Ефремове погибла женщина
В страшном ДТП в Ефремове погибла женщина
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.