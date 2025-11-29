  1. Моя Слобода
  Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года

Подрядчик должен был уже отсыпать ее щебнем, но что-то пошло не так.

В редакцию Myslo вновь обратились жители деревни Алферьево. Они вновь возмущены отсутствием дороги. Она должна была появиться еще несколько лет назад, но все эти годы работы откладывались. В этом году жители получили от прокуратуры долгожданный ответ: в июле 2025 года подготовлен проект, 22 сентября с подрядчиком заключен контакт на отсыпку щебнем от д. Теплое до Алферьево, работы будут выполнены в течение 50 дней. Но и это оказалось не гарантией сроков — ноябрь закончился, но работы так и не начинались.

А это значит, что жители рискуют еще один сезон оказаться отрезанными от всего мира:

WhatsApp Image 2025-11-21 at 17.04.54 (1).jpeg

Это фото сделано в начале ноября.

По такой дороге могут проехать только внедорожники, и то далеко не всегда.

Редакция уточнила в администрации Тулы, что в этот раз помешало выполнить в срок дорогу. Оказалось, что причина в погодных условиях: подрядчик, согласно контракту, должен был сделать несколько объектов, но погода не позволила ему вовремя закончить работы на одном из них, из-за чего сроки по остальным сдвинулись. В администрации города подчеркнули, что до конца 2025 года дорога появится.

Напомним, жители деревни Алферьево Пролетарского округа просят сделать дорогу до их населенного пункта просят уже несколько лет. Достаточно одного проливного дождя, и деревня лишается транспортного сообщения. В 2020 году прокуратура проводила проверку и указывала городским чиновникам на отсутствие подъездной дороги, но решения проблемы последние тогда не нашли. После публикации в 2021 год о проблемах жителей Алферьево прокуратура вновь отправилась с проверкой в деревню. Итогом ее стал иск в Ленинский районный суд к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города о признании бездействия незаконным, возложении обязанности провести ремонт дорог. С ним обратился прокурор Тулы в интересах жителей Алферьево. Представитель Управления на судебное заседание не явился, направив в суд возражения, основанные на отсутствии бюджетных ассигнований на ремонт дороги, указанной в иске. А кроме этого заявил, что понуждение Управления к ремонту конкретных автомобильных дорог является по существу ограничением права органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения.

Суд ответил на это подробным разъяснением, почему доводы эти неуместны и удовлетворил иск прокурора, постановив отремонтировать дорогу в течение года со дня вступления решения в силу — до 18 ноября 2022 года. Но и в 2022 году решение суда не было исполнено. И в 2023, и в 2024 году тоже.

В конце 2025 года кто точно не ждет снега пока что, так это жители Алферьево: если начнется непогода, то работы по отсыпке щебнем их дороги, видимо, опять будут отложены… Им лишь остается надеяться, что случится чудо и обещание все же будет исполнено.

сегодня, в 13:00 +3
Событие
ремонт дороги
Место
Алферьево
