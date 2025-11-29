За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники

В Тульскую область в 2025 году поступило шесть беспилотных летательных аппаратов «Геоскан-801» в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Техника предназначена для мониторинга пожарной безопасности, оценки состояния лесов и контроля за деятельностью лесопользователей на территории региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он напомнил, что национальный проект «Беспилотные авиационные системы» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина и направлен на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков в сфере беспилотных авиационных систем.