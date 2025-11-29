  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники

Летательные аппараты мониторят пожарную безопасность и контролируют соблюдение правил лесопользования.

За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники

В Тульскую область в 2025 году поступило шесть беспилотных летательных аппаратов «Геоскан-801» в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». 

photo_2025-11-29_14-29-17.jpg

Техника предназначена для мониторинга пожарной безопасности, оценки состояния лесов и контроля за деятельностью лесопользователей на территории региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

photo_2025-11-29_14-29-15.jpg

Он напомнил, что национальный проект «Беспилотные авиационные системы» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина и направлен на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков в сфере беспилотных авиационных систем.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
беспилотники лес
Люди
Дмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
Школьница из Тульской области спасла свою бабушку и потушила пожар в доме
Школьница из Тульской области спасла свою бабушку и потушила пожар в доме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.