  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В свой день рождения «Академия Михайлова» поздравила всех новорожденных  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В свой день рождения «Академия Михайлова» поздравила всех новорожденных 

29 ноября «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» исполнилось шесть лет.

В свой день рождения «Академия Михайлова» поздравила всех новорожденных 

В честь праздника академия совместно с тульским областным перинатальным центром организовала акцию с подарками для всех детей, родившихся в этот день. 

Хоккеисты АКМ Борис Городецкий, Илья Уфимов и Герман Шуленин, а также игроки «Академии Михайлова» Яромир Ермаков, Данила Булатов и Семен Федоров поздравили всех мам и их новорожденных детей.

— Сегодня мы приехали в перинатальный центр, чтобы поздравить мам с рождением деток. Это большое событие в их жизни. Желаю детям расти большими и здоровыми, а если захотят связать свою жизнь со спортом, то добро пожаловать в «Академию Михайлова», которой сегодня исполнилось шесть лет. Это только начало большого и светлого пути. Желаем академии становиться сильнее и каждый год воспитывать новые поколения чемпионов! — отметил нападающий тульского клуба Борис Городецкий.

photo_2025-11-29_17-53-40.jpg

Все рожденные в этот день малыши получили в подарок игровые джерси. Мамы сразу примерили свитеры на своих детей. Символично, что акция прошла накануне светлого праздника — Дня матери, который отмечается 30 ноября.

— Мы благодарим «Академию хоккея им. Б. П. Михайлова» за такую теплую инициативу. Подобные акции, когда спортсмены, олицетворяющие силу и волю, приходят поздравить хрупких мам и новорожденных, создают невероятную, полную добра атмосферу. Это прекрасный пример того, как важно поддерживать семейные ценности и вместе создавать праздник для наших будущих поколений. От всей души поздравляю всех мам с рождением малышей! Здоровья вам и вашим детям — сказал главный врач Тульского областного перинатального центра Олег Черепенко.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:32 0
Другие статьи по темам
Событие
новорожденные день рождения
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
сегодня, в 09:00, 130 1136 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 18:15, 91 3544 -15
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
Дежурная часть
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
сегодня, в 12:34, 29 3438 2
За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники
Жизнь Тулы и области
За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники
сегодня, в 14:38, 20 985 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов
На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов
В Тульской области объявлена ракетная опасность
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.