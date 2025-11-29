В свой день рождения «Академия Михайлова» поздравила всех новорожденных 

В честь праздника академия совместно с тульским областным перинатальным центром организовала акцию с подарками для всех детей, родившихся в этот день.

Хоккеисты АКМ Борис Городецкий, Илья Уфимов и Герман Шуленин, а также игроки «Академии Михайлова» Яромир Ермаков, Данила Булатов и Семен Федоров поздравили всех мам и их новорожденных детей.

— Сегодня мы приехали в перинатальный центр, чтобы поздравить мам с рождением деток. Это большое событие в их жизни. Желаю детям расти большими и здоровыми, а если захотят связать свою жизнь со спортом, то добро пожаловать в «Академию Михайлова», которой сегодня исполнилось шесть лет. Это только начало большого и светлого пути. Желаем академии становиться сильнее и каждый год воспитывать новые поколения чемпионов! — отметил нападающий тульского клуба Борис Городецкий.

Все рожденные в этот день малыши получили в подарок игровые джерси. Мамы сразу примерили свитеры на своих детей. Символично, что акция прошла накануне светлого праздника — Дня матери, который отмечается 30 ноября.

— Мы благодарим «Академию хоккея им. Б. П. Михайлова» за такую теплую инициативу. Подобные акции, когда спортсмены, олицетворяющие силу и волю, приходят поздравить хрупких мам и новорожденных, создают невероятную, полную добра атмосферу. Это прекрасный пример того, как важно поддерживать семейные ценности и вместе создавать праздник для наших будущих поколений. От всей души поздравляю всех мам с рождением малышей! Здоровья вам и вашим детям — сказал главный врач Тульского областного перинатального центра Олег Черепенко.