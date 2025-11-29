Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег

Фото Юлии Александровой.

Переход температуры на зимние рельсы ожидается очень плавным и постепенным, без резких похолоданий. И только в конце второй — в начале третьей декад декабря в центре Европейской России ожидается холодное вторжение, которое вернёт температурные показатели в рамки климатической нормы.

«Однако продолжительным оно не ожидается, и на свой предновогодний финал декабрь вновь заготовил тёплый погодный сценарий, — сообщает метеоролог. — Напомню, что прошлый декабрь в столице оказался тёплым, его средняя температура воздуха на 2,3° превысила климатическую норму, которая по новым климатическим нормам составляет -4,4°. Так вот, ожидается что декабрь 2025 года будет как минимум таким же, а скорее всего, ещё более тёплым — его положительная температурная аномалия прогнозируется в пределах 2-3°».

Что касается снега, то по климатической норме в декабре в столице выпадает 51 мм осадков, а высота снежного покрова обычно составляет от 8-9 см в начале месяца до 18-19 см в его конце.

«По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%, причём большая часть осадков прогнозируется во второй половине декабря. Так что рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, и скорее всего — не ранее середины месяца, но и значительным он не будет», — заключил Михаил Леус.