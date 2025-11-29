  1. Моя Слобода
Школьница из Тульской области спасла свою бабушку и потушила пожар в доме

Пожарные за это наградили её и вручили ей подарки.

16-летняя Диана Деденко самостоятельно потушила пожар, который произошел в ночь с 16 на 17 ноября у неё дома на улице Совхозная в поселке Мирный Ефремовского района.

Возгорание началось в комнате Дианы: на потолке в месте расположения светодиодной люстры произошло короткое замыкание. В это время дома на кухне были Диана, её бабушка и кошка Симба. Первой неладное почувствовала именно кошка: она стала мяукать, тревожно и суетливо бегать по кухне. 

Девочка вышла в коридор, увидела, что из ее комнаты валит дым. Заглянув внутрь, увидела объятую огнём люстру. Девушка крикнула своей бабушке, что случился пожар, и ей нужно быстрее выходить на улицу, а сама в это время позвонила в пожарную охрану и сообщила о случившемся.

После Диана отключила в доме электричество, а после плеснула из ведра на горящий потолок. 

«Благодаря смелости девушки, её быстрым и четким действиям, никто не пострадал. Последствия от пожара были минимальными», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области.

photo_2025-11-29_13-40-07.jpg

За проявленную храбрость сотрудники государственного пожарного надзора по Ефремовскому Каменскому и Воловскому районам наградили героиню истории грамотой и памятным подарком, а также вручили огнетушитель, который поможет справиться на начальной стадии с небольшим возгоранием.

сегодня, в 13:48 +6
